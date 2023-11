La novia de Lisandro Martínez se pronunció sobre el triunfo de Javier Milei

lisandro martinez novia.jpg Lisandro Martínez y su novia.

"Hola! Dejo este mensajito por acá para contarles que espero de corazón que en esta nueva etapa se dé todo lo mejor para los argentinos! Para mí esto no es una competencia, la que debe ganar es la Argentina siempre, nunca consideré el odio como factor decisivo a la hora de votar, no comparto muchas cosas pero espero poder decir más adelante que estuve equivocada, que todo fue un éxito", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Por mi parte jamás he faltado el respeto ni le he deseado lo peor a quienes piensan diferente, por eso hoy les pido que me respondan de la misma manera, yo vivo en otro lugar porque las circunstancias así se dieron, no por ello he dejado de involucrarme con la realidad del país al pertenezco y al que regreso cada vez que puedo porque lo amo, donde están mis abuelos, mis padres, mis hermanas, mis sobrinos para los que quiero un lugar mejor donde puedan crecer felices!".

Imagen de WhatsApp 2023-11-20 a las 17.14.19_fddfb55e.jpg La carta de Muri López Benítez.

Y, para cerrar su mensaje, escribió: "Es momento de poner en práctica la unión que tanto se ha pregonado, no caigan en el odio, en la intolerancia, en la violencia, en la falta de respeto... Son momentos de suma importancia en los que todos deben caminar en la misma dirección... Les mando un abrazo enorme!".

En cuanto a Lisandro Martínez, el defensor de la Selección Argentina, si bien no expresó su postura política, la dejó en claro al darle like en X a una carta de un grupo de futbolistas que llamaron a votar por Sergio Massa. Los mismos también se mostraron en contra de las sociedades anónimas que impulsan Milei y su nuevo socio, Mauricio Macri.