Maravilla Martínez sobre la salida de Maxi Salas de Racing: "Hoy no se lo extrañó mucho..."

En tanto, y luego de que Diego Milito rompiera el silencio sobre la salida de Salas, en la previa del partido; luego del encuentro fue el propio Maravilla el que no se manifestó al respecto.

Las declaraciones se dan luego de una seguidilla de historias de Instagram de ambos delanteros, que habían generado entre misterio y polémica en los hinchas de la "Academia".

"Hoy no se lo extrañó mucho", dijo Maravilla al ser consultado por la ausencia de Salas, para sorpresa del periodista y de los televidentes. Sin embargo, enseguida se encargó de aclarar que se trataba de una broma.

maravilla martinez salas

Entre risas, Martínez no dejó de destacar a quien llamó su "gran amigo", y señaló: "Lo aprecio un montón, lo quiero mucho. Hicimos una gran amistad. Siempre voy por lo humano antes que lo futbolístico. Compartimos muchas cosas".

"Es parte del fútbol. Así como dejó un equipo para venir acá, hoy le toca dejar este, y todo sigue. Hay que seguir mejorando para dejar a Racing en lo más alto", consideró el goleador.

Las palabras del futbolista fueron mucho más amenas que las del presidente Milito. "No lo queríamos negociar, era nuestra idea. Un poco la palabra es decepción. Sobre todo, con River como institución, con su secretario general. No pudieron honrar su palabra. Hace un mes pude hablar con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto en nuestro fútbol no iban a ejercer la cláusula. La palabra es decepción", sentenció en la previa.