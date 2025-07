River y Racing, atentos: el enigmático mensaje de Juanfer Quintero mientras se define su futuro

El colombiano viene de disputar 21 partidos de 33 posibles en los "Diablos Rojos", con tres goles y dos asistencias. Recientemente dijo que tras su retiro de la actividad profesional su "futuro va a ser como director deportivo de River".

image.png

Con 32 años, parece lejos del retiro, por lo que la historia de Instagram de este miércoles generó incertidumbre.

Quintero compartió una primera foto de Al Pacino como Michael Corleone, protagonista de la serie "El padrino"; junto a la frase “No es personal, son solo negocios (It 's not personal, it' s just business)". Veinte minutos más tarde agregó la imagen de un niño tomando una gaseosa con el mensaje “Nadie hará tanto por ti como tu”.

image.png

Más allá de la ilusión de los hinchas tanto "millonarios" como de la "Academia", de momento no trascendieron contactos en ninguno de los dos casos con Juanfer.

Un detalle importante es que el futbolista siempre manifestó que Marcelo Gallardo era como un padre para él y que el "Millonario" era el club de sus amores. Aunque en Racing también dejó un gran recuerdo, el sueño de volver a vestir la banda roja siempre estuvo vigente, por lo que un llamado del "Muñeco" podría ser determinante.

De todos modos, por los nombres que vienen trascendiendo en el presente mercado de pases, el club de Núñez no parece estar buscando repatriar más ex.