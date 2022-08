Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece vuelven a enfrentarse luego de sus cruces

sebastian beccacece.jpg

El intercambio fue sobre el final del partido después de que fuera expulsado Beccacece, luego la siguieron en la zona de los vestuarios cuando debieron ser separados por allegados y se reavivó la semana pasada con las declaraciones del DT del Halcón que catalogó de "prepotente y arrogante" al DT de River.

Más allá de este hecho reciente, el primer cruce en las declaraciones entre los DT sucedió cuando Beccacece fue consultado por el ciclo de Gallardo a fines del año pasado y dijo: "River tiene un seleccionado sudamericano, es normal que marque la diferencia", lanzó el rosarino, minimizando la tarea de su colega.

marcelo gallardo.jpg

La respuesta del Muñeco no se hizo esperar: "Somos un equipo formador, no vamos a buscar jugadores seleccionados y no somos una selección, somos un equipo que intenta potenciar futbolistas".

El malestar entre ambos se potenció cuando Gallardo solicitó antes de que venzan sus préstamos los regresos de David Martínez y Enzo Fernández, jugadores de River que estaban cedidos a Defensa y Justicia y que le desarmaron el equipo al rosarino al regresar a Florencio Varela.

¡EMPATE EN VARELA Y PELEA CALIENTE DE BECCACECE Y GALLARDO! | Defensa y Justicia 0-0 River | RESUMEN

El primer enfrentamiento entre ambos fue el 19 de enero de 2019, por la octava fecha de la Superliga 2018/19 y Defensa y Justicia venció 1 a 0 en el Monumental con un tanto de Matías Rojas.

Resumen de River Plate vs Defensa y Justicia (0-1) | Fecha 8 - Superliga Argentina 2018/2019

El segundo cruce del historial fue el 5 de diciembre del año pasado, en el Monumental, y el equipo de Becaccece venció 3 a 2 para quitarle un invicto de 18 partidos al Millonario que venía de salir campeón de la LPF 2021.

¡EL HALCÓN GANÓ Y LE QUITÓ EL INVICTO AL CAMPEÓN! | River 2-3 Defensa y Justicia | RESUMEN

Gallardo pudo ganarle al equipo del rosarino recién en el tercer partido que se enfrentaron por la octava fecha de la Copa de la LPF 2022, cuando lo superó por 2 a 1 en Florencio Varela con goles de Enzo Fernández y Santiago Simón.

¡EL MILLONARIO GANÓ EN VARELA Y SE ACERCA A LA CIMA! | Defensa y Justicia 1-2 River Plate | RESUMEN