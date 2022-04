Marcelo Tinelli anunció su renuncia a San Lorenzo

“He decidido dejar mi cargo como Presidente de San Lorenzo de Almagro. Como lo he expresado en muchas ocasiones, el fútbol es mi pasión. Todos los que me conocen bien lo saben. Incluso he llegado a pensar y soñar que tiene mucho que ver con mi misión en la vida. Los deseos de uno y la realidad que se expresa en cada momento, muchas veces no van de la mano. O mejor dicho, lo que uno siente cuando cree que está dando lo mejor, en ciertos momentos no se plasma en una realidad concreta o no se alcanza”, sentenció en uno de los fragmentos de la extensa carta que publicó en redes sociales.

Desde su pedido de licencia, el club quedó en manos del vicepresidente 1° Carlos Horacio Arreceygor, aunque también con gran injerencia de Matías Lammens, quien está en la lista oficialista en el cargo de vice 2° ya que decidió dar el salto a la política nacional en el 2019 y ocupa actualmente el puesto de ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Previamente, Lammens había sido presidente entre 2012 y 2019 con Tinelli como respaldo principal en la dirigencia.

