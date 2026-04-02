Marcelo Tinelli festejó su cumpleaños con sus hijos y sin Milett Figueroa: "Si todo no está bien..."

Antes de cerrar, también dedicó unas palabras a su entorno más cercano, agradeciendo el acompañamiento en una fecha especial: “Gracias por la noche de anoche, única y maravillosa, a mis cinco hijos y a mi hermano del alma. Gracias por tanto amor”.

Si bien se mostró rodeado de su círculo íntimo, la ausencia de su pareja generó comentarios y especulaciones en redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron por el presente del vínculo.