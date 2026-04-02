Marcelo Tinelli festejó su cumpleaños con sus hijos y sin Milett Figueroa: "Si todo no está bien..."
Rodeado de sus hijos y El Tirri, el conductor celebró su cumpleaños, se mostró reflexivo y la ausencia de su novia no pasó desapercibida.
Marcelo Tinelli recibió sus 66 años en un clima íntimo, acompañado por sus hijos y su primo Luciano “El Tirri”, en una celebración familiar marcada por la cercanía y el afecto. Aunque el encuentro transcurrió en un tono relajado, un detalle no pasó inadvertido para quienes siguen de cerca su vida personal: la ausencia de Milett Figueroa.
Más allá del festejo, el conductor utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión personal sobre el momento que atraviesa. Con un tono introspectivo, escribió: “Un nuevo cumple, una nueva vuelta al sol, desde la paz, desde el saber elegir, desde una sensibilidad profunda que puede convivir con la practicidad del día”.
En ese mismo mensaje, profundizó sobre su presente emocional y su mirada hacia el futuro: “Quiero ser flexible ante los cambios, ante la oportunidad de conocerme hoy”. Y continuó: “Quiero abrazar bien apretado a las personas que amo, para que sepan que, si todo no está bien, todo va a estar bien”.
También dejó ver una postura más reflexiva respecto al pasado: “Quiero que el pasado quede ahí donde siempre estuvo, en el pasado, y que la mirada hacia atrás pueda transformarse en aceptación de aquello que ya fue”.
En relación a lo que viene, Tinelli expresó sus deseos personales y profesionales: “Amo la calma y la inspiración para un nuevo camino, para lo que decida hacer con libertad y pasión”. Y sumó una frase vinculada al plano afectivo: “Ojalá pueda querer de una manera tan inocente e ingenua como lo hacen los niños, para dejarme querer de la misma manera”.
Antes de cerrar, también dedicó unas palabras a su entorno más cercano, agradeciendo el acompañamiento en una fecha especial: “Gracias por la noche de anoche, única y maravillosa, a mis cinco hijos y a mi hermano del alma. Gracias por tanto amor”.
Si bien se mostró rodeado de su círculo íntimo, la ausencia de su pareja generó comentarios y especulaciones en redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron por el presente del vínculo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario