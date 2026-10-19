Martín Demichelis reveló la charla con River por Franco Mastantuono: "Les dije que era un error"

El entrenador cordobés rememoró el momento en que decidió promover al zurdo con apenas 16 años y destacó la preparación que demostraba en los entrenamientos. "Franco debutó no por arte de magia ni por regalo. En la pretemporada era uno de los mejores a nivel físico y en capacidad de recuperación, sumado a su personalidad para afrontar la exigencia de un club como River", explicó Micho al referirse a los primeros pasos del mediocampista que actualmente se desempeña a préstamo en la Fiorentina de Italia.