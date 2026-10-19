Martín Demichelis reveló la charla con River por Franco Mastantuono: "Les dije que era un error"
El actual entrenador del RB Leipzig recordó el debut del juvenil, elogió sus cualidades para el fútbol europeo y detalló el consejo clave que le dio a la dirigencia del Millonario.
En la previa del trascendental choque por la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Martín Demichelis brindó una conferencia de prensa virtual que dejó interesantes revelaciones sobre el fútbol argentino. El actual director técnico del RB Leipzig de Alemania recordó la irrupción de Franco Mastantuono en la primera de River y repasó las conversaciones internas que mantuvo con la comisión directiva del club de Núñez antes de concretar su transferencia al fútbol europeo.
El entrenador cordobés rememoró el momento en que decidió promover al zurdo con apenas 16 años y destacó la preparación que demostraba en los entrenamientos. "Franco debutó no por arte de magia ni por regalo. En la pretemporada era uno de los mejores a nivel físico y en capacidad de recuperación, sumado a su personalidad para afrontar la exigencia de un club como River", explicó Micho al referirse a los primeros pasos del mediocampista que actualmente se desempeña a préstamo en la Fiorentina de Italia.
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En ese sentido, Demichelis desveló el consejo estratégico que le brindó a la cúpula dirigencial del Millonario al momento de blindar contractualmente al futbolista tras la partida de Claudio Echeverri al Manchester City. "Cuando vendimos al Diablito pensaron en elevar la cláusula de Franco al mismo número. Yo les dije: ‘No, es un error, porque Franco es un jugador del Real Madrid’. La institución hizo un gran trabajo y fijó una cifra histórica para el fútbol argentino", reveló el DT del conjunto germano sobre la cotización récord que se terminó ejecutando.
Finalmente, el DT con pasado en el banco de Núñez expresó su confianza en el potencial del volante para consolidarse en la elite europea, aunque pidió paciencia para su proceso de adaptación en el Viejo Continente. "No tengo dudas de que Franco es jugador para esa institución por su personalidad y capacidad técnica. Sin embargo, hay que entender los tiempos: hasta futbolistas de la talla de Santiago Solari o Gonzalo Higuaín necesitaron más de un año para adaptarse a las exigencias del Real Madrid", concluyó.
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