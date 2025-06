Martín Demichelis rompió el silencio y dio una revelación sobre Sergio Ramos y River: "Me lo agradeció"

Demichelis elogió al zaguero de 39 años, al que considera un modelo físico y mental: “Siempre dije que Sergio es un caso único, de laboratorio. Su masa muscular, su intensidad, su ambición… es un ejemplo perfecto de intensidad táctica. Su forma de entrenarse es admirable”, destacó.

martin demichelis.jpg

Franco Mastantuono, el diamante que descubrió en River

Además de su intento frustrado por traer a Sergio Ramos, Demichelis recordó cómo fue su primer contacto con Franco Mastantuono, la joya de 17 años que debutó bajo su dirección técnica y hoy ya fue transferido al Real Madrid.

“Durante 2023 escuchaba su apellido, pero no lo había visto. Mandé a Edgardo Sbrissa a observarlo y me dijo que no era cierto lo que decían... porque era aún mejor. Al otro día lo citamos y me deslumbró”, relató. “Tiene una madurez increíble. Controla, gambetea, entiende el juego y no le pesa la responsabilidad. Es absolutamente increíble”, cerró.

Por lo pronto, Demichelis continúa sin club luego de su salida del Monterrey y mientras analiza propuestas, se mantiene cerca de su familia en Europa para poder recargar las energías necesarias y volver a la práctica en el futuro cercano.