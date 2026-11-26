Miguel Merentiel sigue haciendo historia con la camiseta de Boca. Su gol ante Independiente Rivadavia, en el triunfo por 2-0 que le dio al Xeneize el pase a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, le permitió alcanzar a un ídolo en los registros de la Bombonera y acercarse a otro objetivo: ingresar al Top 20 de máximos goleadores del club.