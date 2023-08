El jugador de Orlando que discutió con Messi habló al respecto: qué dijo

El exdelantero del Barcelona y del PSG marcó a los 7 minutos del primer tiempo, con una volea de izquierda. Y el astro que ahora viste la casaca rosa y negra repitió a los 27m. del segundo período, luego de una buena habilitación de Josef Martínez.

QUÉ DIJO EL JUGADOR DE ORLANDO QUE DISCUTIÓ CON MESSI

“Lo qué pasó con él en el entretiempo son cosas de partido, pero no pasó nada. Nosotros teníamos un plan de cuando no tengamos la pelota, no le llegue a Messi. Y no pudimos con el plan. Nos vamos tristes”, señaló el uruguayo en diálogo con ESPN.

Y además agregó: "En muchísimos años que pasaron, no hay ninguna fórmula para frenar a Messi. Hicimos todo lo posible, pero nos vamos tristes. ¿Anécdota para contar? Anécdota que jugué contra el mejor del mundo. Feliz de la vida por eso”, finalizó.

