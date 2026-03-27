Llegó el segundo gol de Argentina ante Mauritania de la mano de Nico Paz: los aplausos de Messi
De cara al Mundial, la Selección Argentina juega su primer amistoso del 2026 en la Bombonera, con un posible resultado holgado en el horizonte.
En su séptimo partido jugando para la Selección Argentina, Nico Paz fue el hacedor del segundo gol de la Albiceleste en el duelo amistoso ante Mauritania, que prepara al conjunto de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.
El nuevo tanto argentino fue a los 32 minutos del primer tiempo, luego del golazo convertido por Enzo Fernández a los 17', para abrir el marcador.
De esta manera, el conjunto nacional vuelve a demostrar su jerarquía y el por qué es favorita para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.
Inmediatamente después de que Nico Paz convirtiera, la cámara enfocó a un Lionel Messi sonriente, sorprendido y a los aplausos por el segundo tanto. Del mismo modo, Rodrigo de Paul se encontraba a su lado, con su característica sonrisa y también aplaudiendo al joven encargado del segundo gol.
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