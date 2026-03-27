Llegó el segundo gol de Argentina ante Mauritania de la mano de Nico Paz: los aplausos de Messi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2037680422675529995&partner=&hide_thread=false Debut en la red para Nico Paz en la Selección Argentina



Golazo para el 2-0pic.twitter.com/7NzViPIyMX https://t.co/4rWCfXMSpX — minutouno (@minutounocom) March 27, 2026

Inmediatamente después de que Nico Paz convirtiera, la cámara enfocó a un Lionel Messi sonriente, sorprendido y a los aplausos por el segundo tanto. Del mismo modo, Rodrigo de Paul se encontraba a su lado, con su característica sonrisa y también aplaudiendo al joven encargado del segundo gol.