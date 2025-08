Miguel Ángel Russo enfrentó los rumores sobre su futuro en Boca: "En ningún momento..."

Embed "EN NINGÚN MOMENTO PIENSO EN ALGO NEGATIVO"



Miguel Ángel Russo habló de su continuidad en Boca.



Consultado por los rumores sobre su futuro, Russo fue tajante: “En ningún momento pienso en algo negativo. ¿Cómo voy a pensar en algo negativo? Estoy convencido. No busquen cosas donde no hay y no va a haber”. Y también aprovechó para referirse a los dichos de su hijo Nacho, quien en redes sociales había salido a defenderlo: “Mi hijo habla de él y de Tigre. Tiene otra mentalidad, no mezclemos las cosas. Ayer fue un día duro porque fue operado y estuve con él”.