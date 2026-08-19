Minuto a minuto en vivo de Coquimbo Unido vs. Platense por la Copa Libertadores: goles y resultado

Cómo llegan Coquilmbo Unido y Plantese

El conjunto argentino se puso en ventaja en Vicente López gracias a Luciano Giménez, pero no logró sostener el resultado. Guido Mainero tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia desde el punto penal, aunque su remate fue atajado, y sobre el final Guido Vadalá apareció para marcar el empate de Coquimbo Unido.

Además, el conjunto comandado por Martín Palermo llega a la revancha después de empatar 1-1 ante Boca como local, por la quinta fecha del Torneo Clausura. En el torneo local, se ubica en la decimotercera posición con cinco unidades, producto de un partido ganado, dos empates y misma cantidad de derrotas.

Platense disputa por primera vez los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que una clasificación ante Coquimbo significaría también alcanzar por primera vez los cuartos de final de la competencia. El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor del cruce entre Fluminense e Independiente Rivadavia, que igualaron 0-0 en el partido de ida disputado en el Maracaná.