El penal de Driussi dio en el palo y River sigue solo 1-0
Driussi remató cruzado en busca de su regreso al gol pero el remate dio en el palo.
EN VIVOTorneo Clausura
River viaja a Córdoba con el afán de buscar su pase a las semifinales y seguir soñando con un boleto a la Copa Libertadores 2027.
Este sábado 28 de noviembre, River se medirá como visitante ante Instituto en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Con Leonardo Ponzio en el banco, el conjunto de Núñez intentará avanzar a las semifinales y sostener sus aspiraciones de obtener un cupo para la Copa Libertadores 2027.
El duelo tendrá lugar en el estadio Monumental Presidente Perón, ubicado en Alta Córdoba, escenario donde la Gloria buscará hacerse fuerte ante su gente para seguir en carrera en los playoffs. El elenco cordobés accedió a esta ronda luego de dejar afuera a Huracán, en tanto que el Millonario selló su clasificación tras superar a Lanús.
El cruce llega cargado de atractivo por el presente de ambos protagonistas: Instituto llega respaldado por haber finalizado en lo más alto de la Zona A en la etapa regular, mientras que River se juega una parada clave en su meta de conquistar el certamen local y asegurar su presencia en la próxima edición de la Libertadores.
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