Según trascendió, desde River hubo presión para cambiar el escenario. Pero Instituto priorizó la ventaja deportiva de jugar en su casa y, después de trabajar contrarreloj en la recuperación del campo, confirmó que será local en Alta Córdoba.

Cuándo y dónde se juega Instituto vs. River

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 22

22 Estadio: Monumental Presidente Perón (Alta Córdoba)

Monumental Presidente Perón (Alta Córdoba) Público: solo local, sin hinchas visitantes

El ganador se meterá en las semifinales del Clausura. River, que viene de eliminar a Lanús con un 3-1, vuelve a la cancha donde consiguió su última remontada: el 3-2 a Instituto del 6 de noviembre de 2024.