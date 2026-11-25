La respuesta de Instituto sobre el estado de su cancha antes de recibir a River: "No es IA..."
El club mostró el césped del Monumental de Alta Córdoba, donde recibirá a River el sábado 28 por los cuartos del Clausura, y aseguró que llega "perfecto".
Instituto respondió con ironía a la polémica por el estado del campo de juego del Monumental Presidente Perón, donde recibirá a River por los cuartos de final del Torneo Clausura. Desde la cuenta oficial del club publicaron imágenes del césped con un mensaje directo: "No es IA, pongan drones… Llegamos perfecto".
La respuesta de Instituto sobre el estado de su cancha antes de recibir a River: "No es IA..."
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La frase es una referencia a un medio de Córdoba que había usado un dron para mostrar cómo estaba la cancha. Las imágenes generaron dudas sobre si el escenario estaría en condiciones para un partido de eliminación directa. Con su posteo, la Gloria buscó cerrar la discusión: mostró el campo de juego recuperado y dejó en claro que no tiene pensado mudarse.
Por qué se dudó del Monumental de Alta Córdoba para el duelo entre Instituto y River
En las últimas semanas, el estadio recibió dos recitales, que dañaron el césped. Por eso Instituto jugó los octavos de final ante Huracán en el Mario Alberto Kempes, que también aparecía como alternativa para el cruce con River.
Según trascendió, desde River hubo presión para cambiar el escenario. Pero Instituto priorizó la ventaja deportiva de jugar en su casa y, después de trabajar contrarreloj en la recuperación del campo, confirmó que será local en Alta Córdoba.
Cuándo y dónde se juega Instituto vs. River
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 22
- Estadio: Monumental Presidente Perón (Alta Córdoba)
- Público: solo local, sin hinchas visitantes
El ganador se meterá en las semifinales del Clausura. River, que viene de eliminar a Lanús con un 3-1, vuelve a la cancha donde consiguió su última remontada: el 3-2 a Instituto del 6 de noviembre de 2024.
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