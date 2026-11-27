Los dos pidieron el cambio en el triunfo 3-1 ante Lanús por los octavos de final y mostraron una clara evolución. Todavía no tienen el alta médica, pero se espera que se entrenen a la par de sus compañeros y queden a disposición para el partido en Alta Córdoba. Si no llegan, esperan su oportunidad Francisco Ortega y Sebastián Driussi, que tuvieron muy buenos ingresos ante el Granate.

Qué se juega River ante Instituto

Los cuartos de final se juegan a partido único en la cancha del mejor ubicado de la fase regular, y por eso River visita a Instituto, que fue primero de la Zona B y eliminó a Huracán por 2-1. Si hay empate en los 90 minutos, habrá 30 minutos de alargue y, si persiste la igualdad, penales. El ganador jugará la semifinal ante el que pase de Vélez-Independiente.