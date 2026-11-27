El motivo por el que River viajará a Córdoba el mismo día del partido ante Instituto
River no pasará la noche en Córdoba antes de visitar a Instituto por los cuartos del Clausura por la falta de hoteles y viajará el mismo sábado 28.
River tuvo que cambiar sus planes para el duelo ante Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El Millonario pensaba viajar a Córdoba la noche anterior, pero la alta demanda hotelera en la ciudad lo obligó a salir el mismo día del partido.
El encuentro se jugará el sábado 28 de noviembre a las 22 en el estadio Monumental Presidente Perón, en Alta Córdoba. Lo dirigirá Nazareno Arasa, con Lucas Novelli en el VAR, y lo televisará ESPN Premium.
Por qué River no viajará el viernes a Córdoba
Como hace habitualmente, la dirigencia quería que el plantel llegara a la Docta el viernes 27 por la noche y durmiera en un hotel de la ciudad, para que los jugadores se recuperaran del viaje con tiempo. Pero los distintos eventos que coinciden en Córdoba ese fin de semana desbordaron la capacidad hotelera. Por eso, el equipo concentrará en el Monumental y viajará el sábado. Como el partido es a las 22, el plantel podría tener un rato de descanso después de llegar, según el horario de arribo.
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El cambio de logística no modifica los planes futbolísticos de Leonardo Ponzio. El DT todavía tiene el entrenamiento del viernes para definir el equipo, con dos incógnitas: Marcos Acuña y Lucas Beltrán.
Los dos pidieron el cambio en el triunfo 3-1 ante Lanús por los octavos de final y mostraron una clara evolución. Todavía no tienen el alta médica, pero se espera que se entrenen a la par de sus compañeros y queden a disposición para el partido en Alta Córdoba. Si no llegan, esperan su oportunidad Francisco Ortega y Sebastián Driussi, que tuvieron muy buenos ingresos ante el Granate.
Qué se juega River ante Instituto
Los cuartos de final se juegan a partido único en la cancha del mejor ubicado de la fase regular, y por eso River visita a Instituto, que fue primero de la Zona B y eliminó a Huracán por 2-1. Si hay empate en los 90 minutos, habrá 30 minutos de alargue y, si persiste la igualdad, penales. El ganador jugará la semifinal ante el que pase de Vélez-Independiente.
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