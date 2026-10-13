Ni Fox ni DSports: qué canales pasan en vivo Boca vs. Vasco da Gama por la Sudamericana
El Xeneize abre la serie de semifinales en un duelo clave en el plano internacional. Conocé las señales de televisión para seguir el partido en vivo.
Boca Juniors se enfrenta a Vasco da Gama en el partido de ida correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana, en un encuentro decisivo donde el equipo de la Ribera buscará sacar ventaja de local antes de definir la serie en territorio brasileño. El conjunto xeneize intentará dar un paso firme en su ilusión continental frente a un rival histórico de Brasil.
El cruce entre ambos equipos genera una enorme expectativa en todo el continente y los hinchas ya palpitan la previa para no perderse ningún detalle del certamen internacional desde sus hogares.
Opciones en la pantalla chica para ver Boca vs. Vasco da Gama
Para aquellos seguidores que deseen seguir las alternativas del encuentro en directo exclusivamente a través de la televisión tradicional, el partido se podrá sintonizar en las señales deportivas de los principales cableoperadores:
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Televisión por cable: El encuentro será transmitido en vivo por las señales de ESPN y Disney+ Premium (en su versión lineal de TV), disponibles en las grillas de los operadores de televisión paga.
Formaciones de Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón, Santiago Ascacibar; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.
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