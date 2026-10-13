Ni Fox ni DSports: qué canales pasan en vivo Boca vs. Vasco da Gama por la Sudamericana

Boca Juniors se enfrenta a Vasco da Gama en el partido de ida correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana, en un encuentro decisivo donde el equipo de la Ribera buscará sacar ventaja de local antes de definir la serie en territorio brasileño. El conjunto xeneize intentará dar un paso firme en su ilusión continental frente a un rival histórico de Brasil.