Elecciones en España: con mas del 70% escrutado, el Partido Popular gana y suma mayoría con Vox
El espacio de Alberto Núñez Feijóo lidera con 134 escaños y, junto a los 50 de Vox y 2 de UPN, supera el umbral de 176 bancas.
Con más del 70% escrutado en las elecciones generales de este domingo en España, el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo se impone en el recuento y alcanza, junto con Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), una mayoría que supera los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
El reparto de escaños y el bloque de derecha
En el corte del escrutinio con más del 70% de los votos contabilizados, el Partido Popular encabeza la elección con 134 escaños, a los que se suman 2 bancas de UPN y 50 escaños de Vox, encabezado por Santiago Abascal, lo que deja al bloque por encima de la barrera de 176 diputados.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez se ubica detrás en el recuento provisional, mientras el Frente Amplio, liderado por Ada Colau, y los partidos nacionalistas y regionales disputan el resto del reparto parlamentario en el Congreso y las 209 bancas del Senado.
La participación histórica y los siguientes pasos
La jornada electoral se desarrolló con niveles de concurrencia récord para los cortes horarios respecto de los comicios de 2023, superando el 68 % a las 18:00 hora local según los datos oficiales informados durante el día.
Tras emitir su voto y trasladarse a sus respectivas sedes y comandos de campaña, los dirigentes y candidatos siguen el avance del escrutinio definitivo en una noche clave para definir la investidura del próximo presidente del Gobierno español.
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