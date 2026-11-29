Con más del 70% escrutado en las elecciones generales de este domingo en España, el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo se impone en el recuento y alcanza, junto con Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), una mayoría que supera los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.