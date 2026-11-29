Franco Colapinto finalizó en el puesto 13
Tras demoras en boxes, el argentino cayó varios puestos y finalizó en el puesto 13.
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La categoría reina del automovilismo afrontó la anteúltima carrera del campeonato en el circuito de Lusail y el argentino sufrió algunas complicaciones.
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Después de un intenso fin de semana en Las Vegas, la Fórmula 1 cambió de escenario y se trasladó a Medio Oriente para disputar el Gran Premio de Qatar. En el Circuito Internacional de Lusail el argentino Franco Colapinto no logró mantener el buen rendimiento mostrado en Estados Unidos, donde consiguió finalizar sexto.
Si bien llevaba un buen ritmo, pese a la floja clasificación del sábado; complicaciones en boxes en la vuelta 28 lo relegaron a la zona fuera de puntos. FInalmente, el pilarense cruzó la bandera a cuadros en el puesto 13.
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