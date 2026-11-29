Así le fue a Colapinto y Gasly en la FP1

Franco Colapinto tuvo el 12° mejor registro de la tanda con una vuelta de 1:25.409, a más de dos segundos del tiempo de punta y 0.535 más lento que su compañero Pierre Gasly (1:24.874).

El argentino sumó 28 vueltas en esta tanda inicial de prácticas que tuvo una particularidad: la goma roja no mostró grandes progresos de tiempos en los distintos equipos.