Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Huracán vs. Gimnasia por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Gimnasia por el Torneo Clausura.
Huracán y Gimnasia de La Plata juegan este jueves, desde las 20, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 13 de la Zona B Torneo Clausura. El encuentro abre una nueva jornada del campeonato local y será televisado por TNT Sports.
El elenco de Parque Patricios viene de perder ante Barracas Central, resultado que cortó una racha de tres victorias consecutivas. Pese a la derrota, el equipo dirigido por Diego Martínez se mantiene con 19 puntos en su zona y buscará recuperarse ante su gente para mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final.
Por su parte, el "Lobo", que suma seis partidos invictos en el torneo doméstico, llega tras empatar 1-1 con Atlético Tucumán y acumula cuatro igualdades consecutivas. De esta manera, suma 19 unidades y necesita volver al triunfo para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs.
Formaciones de Huracán vs. Gimnasia por el Torneo Clausura - Zona B
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Huracán vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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