Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Lanús vs. Vélez por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Vélez por el Torneo Clausura.
Lanús y Vélez se enfrentan este lunes, desde las 16, en el Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El "Granate" viene de empatar sin goles ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa y buscará conseguir una victoria ante su gente que le permita mejorar su posición en la Tabla Anual. El elenco dirigido por Mauricio Pellegrino intentará sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.
El "Fortín", por su parte, llega al compromiso después de empatar 2-2 ante Platense en la fecha anterior, resultado que le impidió quedar como único escolta de Independiente Rivadavia en la anual. Además, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto intentará dar el golpe en La Fortaleza para seguir segundo en la Zona A, detrás de Instituto.
Formaciones de Lanús vs. Vélez por el Torneo Clausura - Zona A
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Lanús vs. Vélez
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario