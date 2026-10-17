Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Lanús por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Lanús por el Torneo Clausura.
Platense y Lanús se enfrentan este sábado, desde las 17.30, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR.
El "Calamar", que se encuentra en la semifinal de la Copa Argentina, viene de empatar 1-1 ante Argentinos Juniors en el clásico y buscará volver al triunfo ante su gente para escapar de la zona baja de la Zona A. Hasta el momento, suma 11 unidades y se ubica en el decimotercer escalón, producto de dos victorias, cinco empates y misma cantidad de derrotas.
Por otro lado, el "Granate", que mantiene un invicto de cinco partidos, viene de vencer 2-0 a Vélez en condición de local, por lo que buscará prolongar su racha positiva en el certamen para asentarse en los puestos de playoffs.
Formaciones de Platense vs. Lanús por el Torneo Clausura - Zona A
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Lanús
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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