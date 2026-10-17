Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Lanús por Internet

El "Calamar", que se encuentra en la semifinal de la Copa Argentina, viene de empatar 1-1 ante Argentinos Juniors en el clásico y buscará volver al triunfo ante su gente para escapar de la zona baja de la Zona A. Hasta el momento, suma 11 unidades y se ubica en el decimotercer escalón, producto de dos victorias, cinco empates y misma cantidad de derrotas.