El consejo de Óscar Ruggeri a la pareja de Morena Beltrán

ruggeri morena beltran

Morena contó cómo es que se manejan con Mantia: “Vamos al cine, yo tengo la aplicación y saco las entradas”. Otra vez, Ruggeri la volvió a cruzar:“¿Pero no ves que así le hacés las cosas fácil? Él también puede sacar por internet”.

Sin embargo el campeón del mundo en México 1986 no quedó contento con esto y retrucó con una polémica frase: “Si, hay que trabajar en equipo pero paga el central. ¿Cómo un central no va a pagar? Si no, después va a cabecear y dice: ‘No, hoy cabeceá vos, después cabeceo yo’. Eso lo hace dudar. El central es macho y paga”.

Si bien algunos se rieron por el comentario no duaron en mostrar su indignación por la sorprendente declaración que dio Ruggeri, algunos lo cargaron a Ruggeri y el Negro Bulos bromeó con la Cátedra del Macho: “Ni Coco Sily se animó a tanto”.