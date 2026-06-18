Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado comandado por Koeman viene de empatar con Japón y busca su primera victoria en el torneo. Descubrí todos los detalles en la nota.
Países Bajos y Suecia juegan este sábado, en Houston, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. En una zona que también integran Japón y Túnez, el seleccionado comandado por Ronald Koeman va en busca de su primera victoria en el certamen.
El encuentro comenzará a las 14 (hora de Argentina) y será televisado por DSports y Disney+ Premium.
La “Naranja Mecánica” llega tras un empate 2 a 2 ante Japón en el debut, motivo por el cual no tiene margen de error si quiere seguir con chances de meterse en la próxima ronda del torneo.
Del lado escandinavo, el conjunto sueco llega con el envión de una goleada 5 a 1 sobre Túnez, un partido que confirmó el gran momento de su dupla ofensiva: Viktor Gyökeres y Alexander Isak. Con la confianza en alza, el seleccionado comandado por Graham Potter quiere dar la sorpresa y encarrilar su pasaje a los octavos de final de la Copa del Mundo.
Históricamente, el combinado neerlandés es uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial: fue subcampeón en 1974, 1978 y 2010, siempre quedándose a un paso de la gloria.
Por su parte, el seleccionado sueco también tiene un lugar importante en la historia de los Mundiales, con su punto más alto en 1958, cuando llegó a la final como anfitrión, aunque cayó con la Brasil de Pelé.
Formaciones de Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026
Suecia: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelof, Hien; Holm, Karlström, Ayari, Gudmunsson; Elanga; Gyökeres, Isak. DT: Graham Potter.
Países Bajos: Verbruggen; Dumfries (o Jurrien Timber), Van Hecke, Van Dijk, Aké; De Jong, Reijnders; Malen, Gravenberch, Gakpo; Depay. DT: Ronald Koeman.
Horario y televisación
- Hora: 14:00
- TV: DSports y Disney + Premium
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Houston
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