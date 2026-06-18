Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Del lado escandinavo, el conjunto sueco llega con el envión de una goleada 5 a 1 sobre Túnez, un partido que confirmó el gran momento de su dupla ofensiva: Viktor Gyökeres y Alexander Isak. Con la confianza en alza, el seleccionado comandado por Graham Potter quiere dar la sorpresa y encarrilar su pasaje a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Históricamente, el combinado neerlandés es uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial: fue subcampeón en 1974, 1978 y 2010, siempre quedándose a un paso de la gloria.

Por su parte, el seleccionado sueco también tiene un lugar importante en la historia de los Mundiales, con su punto más alto en 1958, cuando llegó a la final como anfitrión, aunque cayó con la Brasil de Pelé.

Formaciones de Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Suecia: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelof, Hien; Holm, Karlström, Ayari, Gudmunsson; Elanga; Gyökeres, Isak. DT: Graham Potter.

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries (o Jurrien Timber), Van Hecke, Van Dijk, Aké; De Jong, Reijnders; Malen, Gravenberch, Gakpo; Depay. DT: Ronald Koeman.

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