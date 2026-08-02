Almirante Brown estrenará una camiseta especial por Malvinas: el homenaje inspirado en la Selección

La presentación estuvo acompañada por el lema "¡Por siempre argentinas!", una consigna elegida por el club para reforzar el sentido del homenaje y remarcar el vínculo entre el fútbol, la memoria y la identidad nacional. Con esta iniciativa, Almirante Brown se suma a otras instituciones del fútbol argentino que, en los últimos años, realizaron acciones simbólicas vinculadas a la causa Malvinas. En este caso, el club tomó como referencia una de las postales más emotivas que dejó el Mundial 2026 para trasladarla a las canchas del ascenso y convertirla en un mensaje que trascienda lo deportivo.