Almirante Brown estrenará una camiseta especial por Malvinas: el homenaje inspirado en la Selección
El conjunto de Isidro Casanova utilizará una casaca conmemorativa este domingo frente a Racing de Córdoba por la Primera Nacional.
Almirante Brown tendrá un estreno muy especial este domingo cuando reciba a Racing de Córdoba por una nueva fecha de la Primera Nacional. El conjunto de Isidro Casanova saldrá al campo de juego con una camiseta conmemorativa dedicada a las Islas Malvinas, un diseño que busca rendir homenaje al reclamo de soberanía argentina y que está inspirado en una de las imágenes más recordadas del Mundial 2026.
La nueva casaca fue presentada oficialmente por el club a través de sus redes sociales y mantiene los tradicionales colores celeste y blanco. Sin embargo, el detalle más llamativo aparece en el pecho, donde luce la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", con una tipografía similar a la utilizada en la bandera que exhibieron los jugadores de la Selección Argentina luego de la victoria frente a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo.
Almirante Brown estrenará una camiseta especial por Malvinas: el homenaje inspirado en la Selección
El homenaje no pasó desapercibido entre los hinchas, que rápidamente viralizaron las imágenes de la camiseta y destacaron la iniciativa del club de La Matanza. Además, desde la institución confirmaron que esta edición especial ya se encuentra a la venta en la tienda oficial para todos los simpatizantes que deseen adquirirla.
La camiseta será utilizada por primera vez este domingo, desde las 15, cuando Almirante Brown reciba a Racing de Córdoba en el estadio Fragata Sarmiento por la 23ª fecha de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Andrés Montenegro atraviesa un momento positivo en el campeonato y buscará acompañar el estreno de la nueva indumentaria con una victoria que lo mantenga en la pelea por un lugar en el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.
La presentación estuvo acompañada por el lema "¡Por siempre argentinas!", una consigna elegida por el club para reforzar el sentido del homenaje y remarcar el vínculo entre el fútbol, la memoria y la identidad nacional. Con esta iniciativa, Almirante Brown se suma a otras instituciones del fútbol argentino que, en los últimos años, realizaron acciones simbólicas vinculadas a la causa Malvinas. En este caso, el club tomó como referencia una de las postales más emotivas que dejó el Mundial 2026 para trasladarla a las canchas del ascenso y convertirla en un mensaje que trascienda lo deportivo.
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