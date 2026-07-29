DNU de Javier Milei: prohíben ingreso y ordenan expulsar a extranjeros que inciten "odio" contra la Argentina
La medida alcanza a quienes promuevan la violencia por nacionalidad o ultrajen los símbolos patrios, bajo la premisa de que "quien ataque a la República no es bienvenido".
En respuesta a las recientes manifestaciones de hostilidad registradas contra el país y sus habitantes, con una campaña internacional antiargentina, en especial tras el Mundial 2026; el Gobierno Nacional de Javier Milei oficializó una medida de fuerte impacto en materia migratoria y de seguridad interior.
Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) rubricado por el Presidente, la administración libertaria estableció nuevas restricciones para ciudadanos de otros países que atenten contra la convivencia y la soberanía cultural argentina.
La normativa incorpora formalmente como causal de prohibición de ingreso al territorio nacional —y, en su defecto, de expulsión inmediata— a todo extranjero que dirija o incite mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, así como a aquellos que incurran en el ultraje a los símbolos patrios.
"La defensa de la Nación no es negociable"
El comunicado difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina fue tajante al fundamentar los motivos que impulsaron la firma de la normativa excepcional en el actual contexto regional e internacional.
"Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República no es bienvenido en nuestro país", reza el texto oficial firmado por el mandatario.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca dotar a los organismos de control migratorio y de seguridad de herramientas jurídicas precisas para actuar frente a expresiones públicas de agresión o ataques directos a la identidad argentina, endureciendo las condiciones de permanencia para aquellos extranjeros que promuevan la hostilidad en territorio nacional.
El comunicado completo de la Oficina del Presidente Javier Milei
"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios.
Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República no es bienvenido en nuestro país.
Javier G. Milei Presidente de la Nación.".
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