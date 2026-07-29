DNU de Javier Milei: prohíben ingreso y ordenan expulsar a extranjeros que inciten "odio" contra la Argentina

Con esta decisión, el Ejecutivo busca dotar a los organismos de control migratorio y de seguridad de herramientas jurídicas precisas para actuar frente a expresiones públicas de agresión o ataques directos a la identidad argentina, endureciendo las condiciones de permanencia para aquellos extranjeros que promuevan la hostilidad en territorio nacional.

El comunicado completo de la Oficina del Presidente Javier Milei

"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios.

Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República no es bienvenido en nuestro país.

Javier G. Milei Presidente de la Nación.".