Platense vs. Lanús, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por otro lado, el "Granate" llega en un buen momento tras vencer 2-0 a Vélez, por lo que buscará prolongar su racha positiva para consolidarse en la pelea por la clasificación a los octavos de final. El elenco comandado por Mauricio Pellegrino mantiene un invicto de cinco partidos y buscará sumar de a tres nuevamente para acercarse a los puestos de vanguardia de la Zona A.