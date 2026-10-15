Platense vs. Lanús, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Calamar" viene de empatar con Argentinos y necesita sumar de a tres para salir del fondo de la Zona A. Lanús, en tanto, buscará una victoria que lo acerque a los puestos de vanguardia.
Platense recibe a Lanús este sábado, desde las 17.30, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal, quien estará acompañado por los asistentes Diego Bonfa y Lucas Pardo. Además, Yamil Possi estará a cargo del VAR.
El "Calamar", que se encuentra en la semifinal de la Copa Argentina, viene de empatar 1-1 ante Argentinos Juniors en el clásico y buscará volver al triunfo ante su gente para escapar de la zona baja de la tabla. Hasta el momento, suma 11 unidades y se ubica en el decimotercer escalón, producto de dos victorias, cinco empates y misma cantidad de derrotas.
Por otro lado, el "Granate" llega en un buen momento tras vencer 2-0 a Vélez, por lo que buscará prolongar su racha positiva para consolidarse en la pelea por la clasificación a los octavos de final. El elenco comandado por Mauricio Pellegrino mantiene un invicto de cinco partidos y buscará sumar de a tres nuevamente para acercarse a los puestos de vanguardia de la Zona A.
Formaciones de Platense vs. Lanús por el Torneo Clausura - Zona A
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Horario y televisación
- Hora: 17:30.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Yamil Possi.
- TV: ESPN Premium.
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