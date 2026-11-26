Cómo llegan Boca y Platense a la final de la Copa Argentina

Los dos equipos llegan con agendas muy distintas. El Xeneize, cuatro días después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, eliminó a Independiente Rivadavia en los octavos del Clausura y recibirá a Gimnasia el domingo a las 22 por los cuartos, apenas tres días antes de la final.

Platense, en cambio, se impuso por 2-0 sobre San Lorenzo en la última fecha y, a pesar de la victoria, tampoco estará en los octavos de final del Torneo Clausura, por lo que llegará con varias semanas sin competencia oficial.

Los árbitros de la final entre Boca y Platense