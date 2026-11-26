Bronca: el pedido de Platense para la final con Boca que la organización de la Copa Argentina rechazó
Platense pidió jugar la final de la Copa Argentina ante Boca en Buenos Aires, pero Torneos lo rechazó y se mantiene en Santiago del Estero.
Platense no quedó conforme con la sede de la final de la Copa Argentina ante Boca. A través de un comunicado oficial, el Calamar reveló que pidió que el partido se jugara en la Ciudad de Buenos Aires o sus alrededores, pero la organización rechazó el planteo y el duelo se jugará en Santiago del Estero. La final será el miércoles 2 de diciembre a las 20 en el estadio Único Madre de Ciudades, después de varios días de versiones cruzadas sobre dónde y cuándo se iba a disputar.
Por qué la final de la Copa Argentina se juega en Santiago del Estero
Según explicó el club de Vicente López, había acordado jugar en el Gigante de Arroyito, la cancha de Rosario Central. Sin embargo, Torneos, la empresa que organiza el certamen, le avisó del cambio de sede porque el Gobierno de Santa Fe se negó a prestar el servicio de seguridad.
Ante ese escenario, los dirigentes del Calamar se reunieron con los responsables de la organización y propusieron mudar la final a Buenos Aires. El argumento fue la complicada logística que implica viajar a Santiago del Estero para los hinchas de los dos clubes. El pedido fue rechazado por acuerdos comerciales asumidos por la empresa organizadora.
Con la sede ya confirmada, Platense informó que trabaja en distintas alternativas para que la mayor cantidad posible de hinchas pueda acompañar al equipo, y que las novedades se darán a conocer por sus canales oficiales.
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Cómo llegan Boca y Platense a la final de la Copa Argentina
Los dos equipos llegan con agendas muy distintas. El Xeneize, cuatro días después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, eliminó a Independiente Rivadavia en los octavos del Clausura y recibirá a Gimnasia el domingo a las 22 por los cuartos, apenas tres días antes de la final.
Platense, en cambio, se impuso por 2-0 sobre San Lorenzo en la última fecha y, a pesar de la victoria, tampoco estará en los octavos de final del Torneo Clausura, por lo que llegará con varias semanas sin competencia oficial.
Los árbitros de la final entre Boca y Platense
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Facundo Rodríguez
- Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
- Quinto árbitro: Belén Bevilacqua
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Javier Uziga
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