Copa Argentina: cuándo se venden las entradas para la final Boca-Platense y cuánto cuestan
La organización confirmó el cronograma para conseguir las localidades del partido decisivo, que se jugará el miércoles 2 de diciembre en Santiago del Estero.
Boca y Platense se enfrentarán el próximo miércoles 2 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón de la Copa Argentina 2026. A pocos días de la final, se conocieron las fechas de venta, las modalidades para conseguir las entradas y los precios para cada sector.
En el caso de Boca, la venta online comenzará este sábado 28 de noviembre, desde las 13, a través de la plataforma Deportick. Además, habrá instancias presenciales para comprar o canjear las localidades.
Boca: precios y cómo comprar las entradas
Los hinchas xeneizes podrán adquirir sus tickets por internet desde el sábado 28 de noviembre a las 13. Los valores establecidos son:
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Popular: $120.000.
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Platea Este: $180.000.
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Platea Oeste: $200.000.
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Menores de hasta 11 años: $85.000.
También habrá venta y canje presencial el martes 1 de diciembre, de 12 a 20, en la boletería Norte del estadio Único Madre de Ciudades. El miércoles 2, día de la final, se podrá realizar el canje de entradas de 12 a 19 en el estadio de Central Córdoba.
Platense: fechas de venta y valores
Para los simpatizantes del Calamar, la venta online también comenzará el sábado 28, pero será exclusiva para socios. El público general tendrá que esperar hasta el domingo 29 de noviembre, cuando podrá comprar sus localidades de manera presencial, de 10 a 17, en las boleterías del estadio de Vicente López.
Los precios serán los siguientes:
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Popular: $120.000.
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Platea Oeste: $200.000.
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Menores de hasta 11 años: $85.000.
La organización aclaró que no habrá venta de entradas ni canje en el estadio Único Madre de Ciudades durante el día de la final.
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