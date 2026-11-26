Picante declaración del arquero de Platense antes de la final con Boca: "El amor terminó ahí"
Juan Pablo Cozzani reconoció que el Calamar estaba pendiente de la definición de la Copa Sudamericana porque la consagración del Xeneize les aseguró un lugar en la Libertadores 2027.
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 también tuvo repercusiones en Platense. El equipo de Vicente López seguía de cerca la definición frente a Atlético Mineiro porque el resultado podía garantizarle una clasificación a la Copa Libertadores 2027. Con el título del Xeneize, ese objetivo quedó asegurado y ahora el Calamar tiene la mirada puesta en otro desafío: la final de la Copa Argentina.
En ese contexto, Juan Pablo Cozzani, arquero del conjunto dirigido por Martín Palermo, reconoció que habían alentado por Boca durante la definición internacional, aunque aclaró que ese respaldo quedó atrás. "Obvio que fue importante, no te voy a mentir. La clasificación a Copa Libertadores, no solamente para el plantel, para el club en lo económico y deportivo, es muy grande. Estábamos expectantes a la final de la Copa Sudamericana", explicó en diálogo con TNT Sports.
El arquero destacó la importancia deportiva y económica que representa disputar la máxima competencia continental. Por eso, el plantel estaba atento a lo que sucediera en Barranquilla, donde Boca terminó imponiéndose por 2-0 ante Atlético Mineiro.
Sin embargo, una vez conseguido el objetivo, la postura cambió. Cozzani fue claro al referirse al enfrentamiento que se aproxima entre ambos equipos. "Si bien nosotros queremos salir a ganar la final y otra estrella más, ya teniendo el cupo estamos más tranquilos. Queríamos que gane Boca. Pero ya está, el amor por Boca terminó ahí y ahora queremos ganar nosotros", manifestó.
¿Cuándo juegan Boca y Platense la final de la Copa Argentina?
La definición se disputará el miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
El conjunto azul y oro buscará conquistar el trofeo por cuarta vez y convertirse en el máximo ganador de la era moderna del certamen. El Platense de Martín Palermo, por su parte, tendrá la oportunidad de sumar un nuevo título a su historia después de haber conquistado el Torneo Apertura 2025.
El camino de Platense hasta la final de la Copa Argentina
El Calamar consiguió su lugar en la definición después de eliminar a Atlético Tucumán en las semifinales. El encuentro terminó igualado 1-1 y la clasificación se resolvió mediante una tanda de penales. En esa instancia, Cozzani tuvo una intervención decisiva al detener una de las ejecuciones y contribuir al avance de su equipo.
En el camino, se habían llevado puestos a Argentino de Monte Maíz, a San Martín de San Juan y a Instituto de Córdoba. Ahora, el arquero tendrá otro desafío importante: defender el arco de Platense ante Boca en una final que puede darle al conjunto de Vicente López una nueva estrella.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario