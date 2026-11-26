El conjunto azul y oro buscará conquistar el trofeo por cuarta vez y convertirse en el máximo ganador de la era moderna del certamen. El Platense de Martín Palermo, por su parte, tendrá la oportunidad de sumar un nuevo título a su historia después de haber conquistado el Torneo Apertura 2025.

El camino de Platense hasta la final de la Copa Argentina

El Calamar consiguió su lugar en la definición después de eliminar a Atlético Tucumán en las semifinales. El encuentro terminó igualado 1-1 y la clasificación se resolvió mediante una tanda de penales. En esa instancia, Cozzani tuvo una intervención decisiva al detener una de las ejecuciones y contribuir al avance de su equipo.

En el camino, se habían llevado puestos a Argentino de Monte Maíz, a San Martín de San Juan y a Instituto de Córdoba. Ahora, el arquero tendrá otro desafío importante: defender el arco de Platense ante Boca en una final que puede darle al conjunto de Vicente López una nueva estrella.