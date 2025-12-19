Platense y Estudiantes de La Plata, por el Trofeo de Campeones 2025: horario, formaciones y TV

estudiantes

A partir de allí, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez se transformó. En los octavos de final eliminó a Rosario Central, luego dio un golpe importante en Santiago del Estero ante Central Córdoba y, en semifinales, se impuso como visitante en el Clásico Platense frente a Gimnasia y Esgrima. La consagración llegó en una final cargada de tensión, donde venció a Racing por penales tras un partido parejo y dramático.

Con historias distintas pero un mismo espíritu de superación, Platense y Estudiantes llegan al Trofeo de Campeones como símbolos de un año en el que los márgenes se corrieron y los pronósticos quedaron en segundo plano. El duelo no solo definirá a un nuevo campeón, sino que también pondrá frente a frente a dos equipos que demostraron que, incluso desde abajo, se puede llegar a la cima.

Platense y Estudiantes: probables formaciones

Platense: Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola y Augusto Lotti o Nicolás Orsini. DT: Walter Zunino .

Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola y Augusto Lotti o Nicolás Orsini. . Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Platense y Estudiantes: otros datos

Hora: 18:00.

18:00. Estadio: Único de San Nicolás.

Único de San Nicolás. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. VAR: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. TV: ESPN Premium y TNT Sports.