Lionel Scaloni, tras la goleada de la Selección Argentina ante Zambia: "Lo que viene será durísimo"
Contento por el resultado, el entrenador argentino analizó el triunfo, en contraste con lo sucedido ante Mauritania.
Tras la goleada de la Selección Argentina ante Zambia en el marco del último amistoso en el país previo al Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa y dio sus primeras sensaciones, especialmente, luego de que el rendimiento del equipo fuese tan contrastante con lo que se vio ante Mauritania.
En este sentido, remarcó: "Lo importante es que no se volviera a repetir lo del otro día. Creo que hoy quedó demostrado que fue un accidente y el equipo trabajando logra jugar bien". No obstante, advirtió: "Con esta camiseta no podés relajarte; se puede jugar bien o mal, pero hay cosas que no deben pasar y el equipo lo entendió. Eso es lo más importante".
"El sabor que me deja es que el equipo entendió el mensaje del otro día, que no estuvimos bien. Es importante que hayan entendido que no se puede volver a repetir", añadió.
La palabra de Scaloni, de cara al Mundial 2026
"Hay que prepararse, porque va a ser durísimo lo que viene. Hemos visto gran fútbol y ojalá podamos seguir brindándolo", comenzó señalando, de cara a la Copa del Mundo que iniciará el próximo 11 de junio.
Y añadió: "El jugador siempre tiene que sentir que cualquier partido de Selección es definitorio en la consideración, creo que todos lo entienden. Los jugadores se brindan al máximo. En el fútbol sabemos que no siempre gana el mejor, pero hay maneras y maneras de llevar a cabo una línea de juego, y la exigencia siempre ha sido máxima y han respondido".
En torno a la posibilidad de que Messi juegue el Mundial, el DT indicó: "Si él quiere venir, será un honor nuevamente. Tenemos la sensación de que él siempre quiere estar y competir, esperemos que así sea y poder disfrutarlo".
"Será un Mundial muy complejo, difícil. Necesitaremos de todos, que lleguen lo mejor posible y de esa manera competir contra quien sea", cerró.
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