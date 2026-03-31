Lionel Scaloni, tras la goleada de la Selección Argentina ante Zambia: "Lo que viene será durísimo"

En torno a la posibilidad de que Messi juegue el Mundial, el DT indicó: "Si él quiere venir, será un honor nuevamente. Tenemos la sensación de que él siempre quiere estar y competir, esperemos que así sea y poder disfrutarlo".

"Será un Mundial muy complejo, difícil. Necesitaremos de todos, que lleguen lo mejor posible y de esa manera competir contra quien sea", cerró.