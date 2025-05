Qué le habría dicho Yael Falcón Pérez a Schor antes del penal decisivo en River-Platense

Qué le habría dicho Falcón Pérez a Schor antes del penal decisivo en River vs. Platense

¿Qué pasó entre Falcón Pérez y Schor antes del penal definitorio?



”Dale, definí esto que me quiero ir a mi casa” le habría dicho el árbitro al delantero de #Platense.



YFP le pidió disculpas a los jugadores en el túnel por el lateral mal cobrado.



@TyCSports pic.twitter.com/y58XrwSoYj — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 21, 2025

Más allá de que la expresión no implica un condicionamiento directo ni una falta grave a la neutralidad del árbitro, su contexto generó suspicacias. Falcón Pérez había quedado en el foco de las críticas por haber sancionado un lateral mal cobrado en la jugada previa al gol del empate de River, además de otros fallos discutidos. En ese marco, se especula con que el juez, ya consciente del error, haya querido cerrar cuanto antes un encuentro que se le había ido de las manos.

Incluso el propio Juan Pablo Cozzani, arquero del equipo de Vicente López, reveló que el árbitro se disculpó tras el partido. "Nos pidió perdón en las escaleras. Dijo que no fue intencional, que lo sentía por su hijo. Al menos tuvo ese gesto", expresó el guardameta tras la histórica clasificación.

También Ignacio Vázquez, capitán de Platense, se refirió a esa charla post partido. "Me pidió disculpas, me dijo que sabía que el lateral era nuestro. Y de ahí vino el penal, después el gol. Una locura", apuntó el defensor, que había mostrado su enojo en pleno campo de juego, al punto de no mirar al árbitro durante el sorteo previo a los penales.

Lo cierto es que, más allá de los errores arbitrales, el Calamar logró una victoria resonante en el Monumental y se metió entre los cuatro mejores del torneo. Mientras tanto, la actuación de Falcón Pérez sigue generando debate, y su frase a Schor suma un nuevo capítulo a una noche cargada de tensión y polémica.