Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Final del primer tiempo
Tigre se va al vestuario imponiéndose por 2-0, tras la anulación del tercer gol.
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Racing intenta volver al triunfo en el Torneo Clausura 2026 ante Tigre, en uno de los encuentros destacados de la tercera fecha de la Zona B.
El partido se disputa desde las 20:30 en el estadio Presidente Perón y es televisado por TNT Sports. En cuanto a la terna arbitral, Yael Falcón Pérez imparte justicia, mientras que Diego Bonfá y Maximiliano Castelli están como asistentes.
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