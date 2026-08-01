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Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Tigre vs. Racing

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La "Academia" viene de empatar ante Central y busca volver al triunfo ante Tigre, que entre semana avanzó en la Sudamericana. Los detalles en la nota.

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Racing intenta volver al triunfo en el Torneo Clausura 2026 ante Tigre, en uno de los encuentros destacados de la tercera fecha de la Zona B.

El partido se disputa desde las 20:30 en el estadio Presidente Perón y es televisado por TNT Sports. En cuanto a la terna arbitral, Yael Falcón Pérez imparte justicia, mientras que Diego Bonfá y Maximiliano Castelli están como asistentes.

Racing vs. Tigre: minuto a minuto

Final del primer tiempo

Tigre se va al vestuario imponiéndose por 2-0, tras la anulación del tercer gol.

El Matador estira la ventaja

A los 26 minutos, Garay pone el 2-0 en el Cilindro de Avellaneda.

Gol de Tigre de la mano del Pity Martínez

El Matador se puso en ventaja a los 19 minutos de iniciado el duelo.

Racing vs. Tigre: resultado en vivo

Cómo llegan Racing y Tigre a este duelo

El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda llega invicto al compromiso luego de un arranque positivo en el campeonato. Debutó con una victoria frente a Gimnasia y, en la segunda jornada, igualó ante Rosario Central, por lo que acumula cuatro puntos en la Zona B.

Tigre, por su parte, afrontará su regreso al Torneo Clausura luego de haber quedado libre en la segunda fecha debido a su participación en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El "Matador", que viene de eliminar a Nacional de Uruguay en la Sudamericana, comenzó el certamen con una derrota frente a Estudiantes de Río Cuarto y buscará recuperarse en el Cilindro.

Formaciones de Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

Horario y televisación

  • Hora: 20:30.
  • Estadio: Presidente Perón.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • VAR: José Carreras.
  • TV: TNT Sports.

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