Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura

Con el objetivo de afianzarse en los puestos de vanguardia de la Zona B, Racing se presenta ante su gente este sábado para enfrentar a Tigre por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El Cilindro de Avellaneda será el escenario del choque a partir de las 20:30, con televisación en vivo de TNT Sports. La impartición de justicia estará a cargo de Yael Falcón Pérez, acompañado en las bandas por Diego Bonfá y Maximiliano Castelli.