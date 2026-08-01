Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura.
Con el objetivo de afianzarse en los puestos de vanguardia de la Zona B, Racing se presenta ante su gente este sábado para enfrentar a Tigre por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El Cilindro de Avellaneda será el escenario del choque a partir de las 20:30, con televisación en vivo de TNT Sports. La impartición de justicia estará a cargo de Yael Falcón Pérez, acompañado en las bandas por Diego Bonfá y Maximiliano Castelli.
El equipo comandado por Juan Pablo Vojvoda llega sin derrotas en lo que va del certamen. Tras un estreno victorioso frente a Gimnasia y un empate sin emociones ante Rosario Central, acumula cuatro unidades y necesita ganar en casa para no perderle pisada a la cima.
Tigre reaparece en la competencia local tras haber postergado su compromiso de la jornada anterior por su participación en la Copa Sudamericana, donde viene de dar la nota al eliminar a Nacional de Uruguay. Ahora, los de Victoria intentarán sacudirse el traspié del debut (caída ante Estudiantes de Río Cuarto) y dar el golpazo en Avellaneda.
Formaciones de Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Martín Garay, Santiago González, Sebastián Medina; Elías Cabrera; Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Tigre
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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