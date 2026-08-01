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Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura

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Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura.

@RacingClub

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Con el objetivo de afianzarse en los puestos de vanguardia de la Zona B, Racing se presenta ante su gente este sábado para enfrentar a Tigre por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El Cilindro de Avellaneda será el escenario del choque a partir de las 20:30, con televisación en vivo de TNT Sports. La impartición de justicia estará a cargo de Yael Falcón Pérez, acompañado en las bandas por Diego Bonfá y Maximiliano Castelli.

El equipo comandado por Juan Pablo Vojvoda llega sin derrotas en lo que va del certamen. Tras un estreno victorioso frente a Gimnasia y un empate sin emociones ante Rosario Central, acumula cuatro unidades y necesita ganar en casa para no perderle pisada a la cima.

Tigre reaparece en la competencia local tras haber postergado su compromiso de la jornada anterior por su participación en la Copa Sudamericana, donde viene de dar la nota al eliminar a Nacional de Uruguay. Ahora, los de Victoria intentarán sacudirse el traspié del debut (caída ante Estudiantes de Río Cuarto) y dar el golpazo en Avellaneda.

Formaciones de Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Martín Garay, Santiago González, Sebastián Medina; Elías Cabrera; Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Tigre

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

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