Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Racing por el Torneo Clausura 2026
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Racing por el Torneo Clausura.
Rosario Central y Racing animarán este martes a las 21:15 uno de los duelos más atrayentes de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 en el Gigante de Arroyito. El cruce llega con el recuerdo fresco del picante enfrentamiento que tuvieron en los cuartos del Apertura pasados, marcado por fallos polémicos, tarjetas rojas y un clima caldeado.
El Canalla, bajo la conducción de Jorge Almirón, precisa recuperarse tras tropezar en el debut ante Belgrano (2-1 en Córdoba). Aunque la mente de la institución también está puesta en los octavos de la Copa Libertadores frente a Corinthians, sumar de a tres como local resulta clave para encauzar el rumbo en la liga y llegar con impulso al objetivo continental.
La Academia, en tanto, llega con mejor semblante tras arrancar el torneo con una victoria por 2-1 ante Gimnasia de La Plata gracias a los tantos de Matko Miljevic y Nazareno Colombo. El entrenador Juan Pablo Vojvoda dispondrá del retorno de Marco Di Césare en la zaga, aunque no podrá contar con Adrián "Maravilla" Martínez, quien todavía debe purgar una jornada de suspensión tras su expulsión, justamente, ante el equipo rosarino.
El antecedente reciente entre Racing y Rosario Central
Aquel partido todavía permanece muy presente en ambos clubes. Central se impuso por 2-1 y consiguió el pasaje a la siguiente instancia, pero el encuentro quedó envuelto en una fuerte polémica debido a las decisiones arbitrales de Darío Herrera, que expulsó a Maravilla Martínez y a Marco Di Césare, dejando a Racing con dos futbolistas menos durante el desarrollo del juego.
Las decisiones del árbitro provocaron una airada reacción de la dirigencia de la Academia. Finalizado el encuentro, el presidente Diego Milito fue el único representante del club que habló con la prensa y expresó un duro cuestionamiento al arbitraje.
“Muchachos, hay que empezar a decir las cosas. Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente. Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron”, afirmó en aquella oportunidad.
Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026: formaciones
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Racing
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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