Los polémicos gestos de Gabriel Arias a los hinchas de Platense

En medio del escándalo, Arias fue expulsado por el árbitro Facundo Tello.

"Se equivocó, no debe reaccionar así. No puede ocurrir. El jugador de futbol no puede reaccionar con la gente, no sé qué sucedió, pero Gabi se equivocó", señaló el entrenador Fernando Gago en la conferencia de prensa.