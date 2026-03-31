Árbitros designados: quién dirigirá el clásico Independiente-Racing y los demás partidos
La Liga Profesional confirmó las autoridades para una nueva jornada del Torneo Apertura, con el derbi de Avellaneda entre rojos y académicos como plato fuerte.
La organización del fútbol argentino oficializó la nómina arbitral correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, una jornada que promete emociones fuertes y que tendrá como principal atractivo el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing. Para ese compromiso, uno de los más trascendentes del calendario local, fue designado Leandro Rey Hilfer como juez principal.
El anuncio se realizó a través de los canales oficiales de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que dio a conocer los nombres de los encargados de impartir justicia en todos los partidos de la fecha, que marcará el regreso de la actividad tras el parate por la Fecha FIFA. Como es habitual en este tipo de encuentros de alto voltaje, también habrá una atención especial en el uso de la tecnología, con Germán Delfino como responsable del VAR en el clásico.
El choque entre el Rojo y la Academia se disputará en el estadio Libertadores de América desde las 17:30, en un contexto de alta expectativa tanto por la rivalidad histórica como por la importancia de los puntos en juego. La designación de Rey Hilfer no pasó desapercibida, ya que se trata de un árbitro que ha tenido participación en varios encuentros relevantes del fútbol argentino en los últimos años.
Otro de los partidos destacados de la jornada será el que protagonizarán Talleres y Boca en Córdoba. Para ese compromiso, que se jugará el jueves desde las 20:30, fue elegido Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Juan Pafundi estará a cargo del VAR. Se trata de un encuentro que también genera gran interés, tanto por la actualidad de ambos equipos como por el peso de sus planteles.
Por su parte, River será local en el estadio Monumental frente a Belgrano, en otro de los cruces importantes de la fecha. En este caso, el encargado de dirigir será Yael Falcón Pérez, con José Carreras como asistente desde la cabina tecnológica. La presencia del VAR vuelve a ser un elemento central en la designación, en línea con la tendencia de reforzar los controles en cada jornada.
Los árbitros de la Fecha 13 del Torneo Apertura
Miércoles 1° de abril
20.00 Lanús – Platense – Zona A
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Javier Uziga
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Franco Acita
Jueves 2 de abril
15.00 Barracas Central – Sarmiento – Zona B
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Laura Fortunato
17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza. – Zona B
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
- VAR: Bruno Amiconi
- AVAR: Mariana De Almeida
20.30 Talleres – Boca – Zona A
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Francisco Acosta
- VAR: Juan Pafundi
- AVAR: Ernesto Callegari
Viernes 3 de abril
15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez – Zona A
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Carlos Córdoba
17.15 Unión – Deportivo Riestra – Zona A
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Luis Martínez
- VAR: Fabricio Llobet
- AVAR: Belén Bevilacqua
19.30 San Lorenzo – Estudiantes – Zona A
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Marcelo Bistocco
Sábado 4 de abril
13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
- Cuarto árbitro: José Díaz
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Lucas Germanota
17.30 Independiente – Racing – Interzonal
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Diego Romero
21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán – Zona B
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Nelson Sosa
Domingo 5 de abril
15.30 Gimnasia – Huracán – Zona B
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Gastón Suárez
18.00 River – Belgrano – Zona B
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: José Carreras
- AVAR: Diego Verlotta
20.30 Central Córdoba – Newell’s – Zona A
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Federico Guaymás
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Sebastián Habib
Lunes 6 de abril
19.00 Argentinos – Banfield – Zona B
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Luis Lobo Medina
- AVAR: Javier Mihura
21.15 Instituto – Defensa y Justicia – Zona A
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Iván Aliende
- Árbitro asistente 2: Mario Bardina
- Cuarto árbitro: Mauricio Martín
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Con este panorama, la fecha 13 del Apertura se perfila como una de las más atractivas del torneo, no solo por los partidos programados sino también por la relevancia de los árbitros elegidos. La expectativa crece a medida que se acerca el inicio de la jornada, que comenzará el próximo miércoles y tendrá varios encuentros clave en la lucha por la clasificación.
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