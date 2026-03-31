Árbitros designados: quién dirigirá el clásico Independiente-Racing y los demás partidos

El anuncio se realizó a través de los canales oficiales de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que dio a conocer los nombres de los encargados de impartir justicia en todos los partidos de la fecha, que marcará el regreso de la actividad tras el parate por la Fecha FIFA. Como es habitual en este tipo de encuentros de alto voltaje, también habrá una atención especial en el uso de la tecnología, con Germán Delfino como responsable del VAR en el clásico.