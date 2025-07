River avanza por Juan Fernando Quintero: el contrato que le ofreció para su regreso

Tras su paso por Racing y aquel “pacto de caballeros” con Diego Milito y Sebastián Saja, el propio Juanfer aclaró en las últimas horas que “ya pasaron seis meses, no es que me fui en diciembre”, dejando en claro que su llegada a River no rompería ningún acuerdo vigente.

El panorama hoy es favorable para su retorno. En América de Cali, el grupo inversor que gestionó su llegada no cumplió con los pagos y esa situación podría facilitar su salida por incumplimiento contractual. Si no lo logra vía libre, River y el club colombiano podrían negociar un monto de rescisión, aunque en Núñez esperan resolverlo sin costo.

Cupo de extranjero y últimos detalles en River

Uno de los pasos clave para habilitar su arribo es liberar un cupo de extranjero. El lugar que dejó Adam Bareiro, que se fue a Fortaleza, será utilizado por Lucas Cepeda, por lo que ahora se busca cerrar la rescindición del préstamo de Matías Rojas, que iría hasta fin de año pero no será tenido en cuenta.

En lo futbolístico, Gallardo ya dio el visto bueno. El DT valora no solo el talento de Quintero, sino también su conocimiento del club y el peso simbólico que puede tener su presencia en una segunda mitad del año donde River jugará la Copa Libertadores y el Torneo Clausura.

Mientras se resuelve su salida, Juanfer ya se imagina otra vez con la Banda Roja, en un regreso que no solo ilusiona a los hinchas, sino también al propio protagonista: "Me gustaría retirarme en River", había dicho hace apenas unas semanas. Todo indica que ese deseo está a punto de cumplirse.