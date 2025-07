Juanfer Quintero habló del "pacto" con Racing: ¿puede volver a River?

“Fue un pacto, pero en diciembre cuando salgo de Racing le dije al presidente Diego Milito, con el que tengo muy buena relación, que se quedara tranquilo, que no me iba a ir a River en ese momento”, explicó Juanfer. Y agregó con claridad: “Ya pasaron seis meses”, dando a entender que, para él, el compromiso ya no está vigente.

El conflicto de Juan Fernando Quintero con América de Cali

El presente de Quintero en Colombia está lejos de ser el esperado. Si bien firmó un contrato hasta diciembre de 2027, reveló que América de Cali le debe varios meses de sueldo, lo que podría derivar en su salida anticipada.

“Tuve una situación particular. El club no me pudo pagar por seis meses, solo algo muy básico, no lo que esperaba. Mucho dinero”, señaló, sin dar detalles del monto, pero dejando en claro que su continuidad está en duda. Si logra desvincularse de manera amistosa o consigue la libertad de acción por incumplimiento contractual, podría buscar nuevo destino y River aparece como el principal candidato.

Qué chances hay de que Juanfer Quintero vuelva a River

En Núñez hay buena predisposición para su regreso. Quintero quiere volver y Marcelo Gallardo lo considera una debilidad futbolística, aunque en esta etapa el DT prioriza otros refuerzos. Sin embargo, no todo depende de las ganas. River debería liberar un cupo de extranjero —hoy completo—, el cual será utilizado por Lucas Cepeda, procedente de San Lorenzo. Por ende, alguno entre González Pírez (nacionalizado), Héctor David Martínez, Sebastián Boselli, José Paradela, Pablo Solari, Borja o Tapia debería dejar el club para que el colombiano pueda ser inscripto.

Además, River y el jugador tendrían que acordar un nuevo contrato, aunque en principio no sería una traba si se resuelve la situación legal con América. Por ahora, Juanfer se mantiene expectante, Gallardo sigue al tanto y el hincha de River, ilusionado con volver a ver al 10 en el Monumental.