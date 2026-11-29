Cómo llegan Instituto y River a este duelo

Tras dejar en el camino a Huracán en octavos, Instituto llega a los cuartos de final con la ventaja de la localía por haber sido líder de la Zona A. No obstante, en la Gloria encienden las alarmas por Jeremías Lázaro y Álex Luna: ambos arrastran molestias desde el cruce ante el Globo y realizaron sesiones en cámara hiperbárica para intentar llegar en condiciones al sábado.

Por su parte, River arriba a Córdoba tras vencer 3-1 a Lanús y con una variante confirmada en el equipo de Leonardo Ponzio: Gonzalo Montiel regresa tras su suspensión en lugar de Giovanni González. Además, Marcos Acuña y Lucas Beltrán evolucionaron favorablemente y perfilan para ser titulares, mientras que Aníbal Moreno sigue recuperándose de una operación lumbar y Fausto Vera continúa en duda por problemas físicos.