El arquero Ledesma, con el pie, le tapó el penal a Thiago Almada
River falla el segundo penal, y el partido sigue abierto a poco casi 10 minutos del final.
EN VIVOTorneo Clausura
Con gol de Gonzalo Montiel y tras errar una catarata de tantos, el conjunto de Leonardo Ponzio se impuso en Alta Córdoba y es semifinalista.
28 de noviembre | 23:40
28 de noviembre | 23:38
28 de noviembre | 22:17
28 de noviembre | 22:16
28 de noviembre | 22:13
28 de noviembre | 22:02
28 de noviembre | 22:01
28 de noviembre | 22:00
River se impuso 1-0 como visitante este sábado ante Instituto en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Con Leonardo Ponzio en el banco, el conjunto de Núñez logró avanzar a las semifinales y sostener sus aspiraciones de obtener un cupo para la Copa Libertadores 2027.
El "Millonario" fue amplio dominador en Alta Córdoba, con puntos altos como el chico Santiago Espíndola, la dupla central, Gonzalo Montiel. Justamente fue un remate del joven medicampista desde afuera del área que obligó a un rebote que le dio la chance a "Cachete" para poner el 1-0 que sería definitivo.
Los de Ponzio tuvieron una infinidad de chances como para liquidarlo y hasta golear, pero no estuvo fino ni tampoco tuvo suerte. Falló dos penales y hasta el palo le ahogó algún grito más para sentenciar antes el tanteador.
De todos modos, River no sufrió y terminó llevándose una seria victoria para entusiasmarse con el próximo compromiso: Independiente en el Monumental por las semifinales del certamen.
Te puede interesar
Dejá tu comentario