River vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones, goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Deportes
River
Tigre

Con la expectativa por el regreso del Pity Martínez al Monumental, el "Millonario" recibe al "Matador", mano a mano por la punta del Grupo.

EN VIVO

River y Tigre, dos equipos con igual performacen en el certamen hasta el momento, chocan este sábado en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido especial por la vuelta del Pity Martínez al Monumental, pero vistiendo otra camiseta.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Monumental, con arbitraje de Sebastián Zunino. Se podrá ver por ESPN Premium.

El "Millonario" y el "Matador" llegan invictos, y con siete unidades, pero los dirigidos por Marcelo Gallardo llegan de igualar sin goles ante Rosario Central, mientras que los de Victoria de Diego Davobe dieron el golpe con una gran victoria de local, 3-1, ante Racing. Justo el tercero de la noche lo anotó Pity Martínez.

El flamante refuerzo de Tigre llega tras irse libre de River y por primera vez enfrentará a su exclub desde su reciente salida.

Otra de las novedades de la noche en Núñez será la inauguración de la venta de cerveza con alcohol.

Minuto a minuto de River vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026

Romero y el 2-0 para Tigre a los 15 minutos

El "Matador" madrugada el "Millonario" y en una contra marca el segundo de la noche.

Tiago Serrago puso el 1-0

Justo el futbolista que se encuentra a préstamo desde River, abre el marcador para Tigre.

Formaciones de River vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Davobe.

Datos de River vs. Tigre

  • Hora: 20.00.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Sebastián Zunino.
  • Estadio: Monumental.

