Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Tigre

El "Millonario" y el "Matador" llegan invictos, y con siete unidades, pero los dirigidos por Marcelo Gallardo llegan de igualar sin goles ante Rosario Central, mientras que los de Victoria de Diego Davobe dieron el golpe con una gran victoria de local, 3-1, ante Racing. Justo el tercero de la noche lo anotó Pity Martínez.