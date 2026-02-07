Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Tigre por el Torneo Apertura.
River y Tigre, dos equipos con igual performacen en el certamen hasta el momento, chocan este sábado en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido especial por la vuelta del Pity Martínez al Monumental, pero vistiendo otra camiseta.
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Monumental, con arbitraje de Sebastián Zunino. Se podrá ver por ESPN Premium.
El "Millonario" y el "Matador" llegan invictos, y con siete unidades, pero los dirigidos por Marcelo Gallardo llegan de igualar sin goles ante Rosario Central, mientras que los de Victoria de Diego Davobe dieron el golpe con una gran victoria de local, 3-1, ante Racing. Justo el tercero de la noche lo anotó Pity Martínez.
El flamante refuerzo de Tigre llega tras irse libre de River y por primera vez enfrentará a su exclub desde su reciente salida.
Formaciones de River vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Davobe.
Cómo ver en vivo River vs. Tigre
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario