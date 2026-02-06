Mientras River sufre la falta de gol, Miguel Borja convirtió en su debut en Emiratos Árabes

Miguel Borja había sido, paradójicamente, el último delantero en marcar para River en la temporada pasada. Lo hizo el 6 de noviembre, en la derrota frente a Rosario Central. Luego de ese encuentro, el colombiano apenas sumó cuatro participaciones más y su último partido fue el Superclásico del 9 de noviembre, en la Bombonera. Desde entonces, la sequía se profundizó: Driussi no convierte desde el 21/8 ante Libertad de Paraguay y acumula 13 partidos sin goles; Salas no marca desde el 2/10 frente a Racing por Copa Argentina y lleva 10 encuentros; mientras que Colidio no festeja desde el 19/7 ante Instituto, con una racha de 21 partidos.