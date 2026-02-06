Mientras River sufre la falta de gol, Miguel Borja convirtió en su debut en Emiratos Árabes
El delantero colombiano marcó en su estreno con el Al Wasl, justo cuando el Millonario atraviesa una profunda sequía goleadora de sus delanteros.
Miguel Ángel Borja debutó con un gol en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, en un hecho que no pasó inadvertido en River. El colombiano se fue del club en diciembre y su estreno coincidió con el preocupante presente ofensivo del equipo de Marcelo Gallardo.
El tanto del exfutbolista del Millonario no pasó desapercibido en Núñez. El Colibrí se desvinculó del cluben diciembre de 2025 y su rápida respuesta goleadora contrasta con el presente del equipo de del Muñeco, que atraviesa una alarmante sequía ofensiva de sus delanteros y preocupa mucho a los hinchas.
Mientras River sufre la falta de gol, Miguel Borja convirtió en su debut en Emiratos Árabes
Sin haber incorporado un centrodelantero en el último mercado de pases y con la lesión de Sebastián Driussi, River sufre una marcada falta de gol. El ex Austin FC, goleador del equipo en 2025 con 10 tantos, no puede jugar y el resto de los atacantes acumula largas rachas sin convertir.
Miguel Borja había sido, paradójicamente, el último delantero en marcar para River en la temporada pasada. Lo hizo el 6 de noviembre, en la derrota frente a Rosario Central. Luego de ese encuentro, el colombiano apenas sumó cuatro participaciones más y su último partido fue el Superclásico del 9 de noviembre, en la Bombonera. Desde entonces, la sequía se profundizó: Driussi no convierte desde el 21/8 ante Libertad de Paraguay y acumula 13 partidos sin goles; Salas no marca desde el 2/10 frente a Racing por Copa Argentina y lleva 10 encuentros; mientras que Colidio no festeja desde el 19/7 ante Instituto, con una racha de 21 partidos.
La salida de Miguel Borja y sus números en River
La salida del delantero colombiano, de 33 años, se dio principalmente por la finalización de su contrato y por una decisión futbolística de Gallardo, quien consideró que su aporte ya no era el mismo para el funcionamiento colectivo del equipo. Antes de firmar con el Al Wasl, Borja tuvo sondeos desde México, Colombia e incluso se lo vinculó con Boca, hasta que finalmente selló su llegada al fútbol emiratí. En su debut convirtió de cabeza, una de sus marcas registradas.
Borja llegó a River en julio de 2022 y disputó tres temporadas con la Banda. En su primer ciclo marcó 9 goles en 20 partidos; en la siguiente, 13 tantos en 41 encuentros; y en la 2023/2024 tuvo su mejor versión, con 31 goles en 49 presentaciones. Con el regreso de Gallardo en 2025 perdió protagonismo y continuidad, cerrando así su etapa en el club.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario