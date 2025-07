Rosario Central busca reforzarse con un relegado en River: el llamado de Holan, la clave

Más allá del interés firme del conjunto rosarino, la intención del jugador surgido en José C. Paz es emigrar a Europa, un objetivo que aún no pudo concretar por falta de ofertas firmes. El Elche de España fue el único club que se movió en ese sentido, pero las negociaciones no prosperaron.

santiago simón gol river banfield

Simón, de promesa en River a prescindible por Marcelo Gallardo

Con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y una cotización de 4.5 millones de euros, Simón disputó 146 partidos oficiales en River, con 6 goles y 17 asistencias. A pesar de la confianza que tuvo en sus primeras temporadas, su rendimiento fue bajando y, tras el mal cierre en el Mundial de Clubes, Gallardo incluyó su nombre en la lista de jugadores prescindibles.

Ahora, mientras el Millonario se prepara para un semestre cargado con triple competencia, todo indica que Simón buscará relanzar su carrera fuera del club. Rosario Central, que vive un clima renovado tras el regreso de Di María, aparece como una oportunidad concreta en el plano local.