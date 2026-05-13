Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan Rosario Central y Racing

Después del desahogo que significó eliminar a Estudiantes de La Plata en condición de visitante, el equipo de Gustavo Costas intentará volver a sorprender para meterse entre los cuatro mejores del campeonato. El Canalla buscará hacer valer su fortaleza como local y el impulso anímico que generó la presencia de Ángel Di María, principal figura de un plantel que sueña con volver a pelear seriamente por un título.

La Academia llega fortalecida luego de una clasificación muy trabajada frente a Estudiantes. El equipo de Avellaneda consiguió cortar una larga racha negativa de siete partidos sin victorias gracias al agónico gol de Santiago Sosa en La Plata, un resultado que permitió recuperar confianza en un momento delicado del ciclo de Costas. Durante varias semanas, había quedado envuelto en cuestionamientos futbolísticos, dudas internas y rumores alrededor del plantel.

Por eso, el triunfo frente al Pincha no solo significó un avance en el campeonato, sino también un alivio emocional para un grupo que necesitaba reaccionar rápidamente. Sin embargo, el entrenador sufrió una baja muy importante para el compromiso en Rosario. Alan Forneris, una de las apariciones que se había ganado un lugar entre los titulares, sufrió una grave lesión ligamentaria y quedó descartado para lo que resta de la temporada. Ante ese escenario, todo indica que Bruno Zuculini ocupará su lugar en la mitad de la cancha.

Rosario Central, por su parte, llega atravesando uno de sus mejores momentos futbolísticos del año. El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de eliminar a Independiente tras imponerse 3-1 en un encuentro vibrante que recién pudo destrabar en los últimos minutos.

El Canalla encontró regularidad en la recta decisiva del campeonato y se ilusiona con volver a conquistar un título importante. En Rosario entienden que este torneo también representa una oportunidad para dejar atrás la polémica que rodeó al club durante el año pasado, cuando la AFA decidió otorgarle el título de “Campeón de Liga” tras finalizar primero en la tabla anual, una definición que generó fuertes discusiones en el fútbol argentino.

En ese contexto, la intención de Central es respaldar todo lo conseguido con una consagración obtenida dentro de la cancha y en instancias decisivas. Para eso, gran parte de las esperanzas están depositadas en la jerarquía de Di María, que se convirtió rápidamente en el emblema futbolístico y emocional del equipo. La presencia del campeón del mundo genera una expectativa enorme en cada presentación del Canalla y transforma al Gigante de Arroyito en un escenario todavía más intimidante para cualquier rival.

El ganador de esta llave se meterá en semifinales, enfrentará al ganador de River y Gimnasia de La Plata, y quedará a solo dos partidos del título. Por eso, tanto el local como el visitante afrontarán el encuentro como una verdadera final anticipada en un torneo que empieza a entrar en su tramo más caliente.