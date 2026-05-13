Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Racing por Internet

Rosario Central, por su parte, llega atravesando uno de sus mejores momentos futbolísticos del año. El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de eliminar a Independiente tras imponerse 3-1 en un encuentro vibrante que recién pudo destrabar en los últimos minutos.

El ganador de esta llave se meterá en semifinales, enfrentará al ganador de River y Gimnasia de La Plata, y quedará a solo dos partidos del título. Por eso, tanto el local como el visitante afrontarán el encuentro como una verdadera final anticipada en un torneo que empieza a entrar en su tramo más caliente.

Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Apertura: probables formaciones

Rosario Central : Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. Racing: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Rosario Central vs Racing

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.