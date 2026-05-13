Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Racing por Internet
Se juega este miércoles un duelo clave entre Rosario Central y Racing por un lugar en semifinales. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Racing afronta este miércoles uno de los partidos más exigentes de su semestre cuando visite a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 18:45 y promete un clima imponente.
El partido puede verse con Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por ESPN Premium.
Después del desahogo que significó eliminar a Estudiantes de La Plata en condición de visitante, el equipo de Gustavo Costas intentará volver a sorprender para meterse entre los cuatro mejores del campeonato. El Canalla buscará hacer valer su fortaleza como local y el impulso anímico que generó la presencia de Ángel Di María, principal figura de un plantel que sueña con volver a pelear seriamente por un título.
La Academia llega fortalecida luego de una clasificación muy trabajada frente a Estudiantes. El equipo de Avellaneda consiguió cortar una larga racha negativa de siete partidos sin victorias gracias al agónico gol de Santiago Sosa en La Plata, un resultado que permitió recuperar confianza en un momento delicado del ciclo de Costas. Durante varias semanas, había quedado envuelto en cuestionamientos futbolísticos, dudas internas y rumores alrededor del plantel.
Rosario Central, por su parte, llega atravesando uno de sus mejores momentos futbolísticos del año. El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de eliminar a Independiente tras imponerse 3-1 en un encuentro vibrante que recién pudo destrabar en los últimos minutos.
El ganador de esta llave se meterá en semifinales, enfrentará al ganador de River y Gimnasia de La Plata, y quedará a solo dos partidos del título. Por eso, tanto el local como el visitante afrontarán el encuentro como una verdadera final anticipada en un torneo que empieza a entrar en su tramo más caliente.
Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Apertura: probables formaciones
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Racing: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs Racing
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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