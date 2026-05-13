La racha centenaria de Racing: ni Mirtha Legrand pudo verlo ganar un mata mata a Rosario Central

La última vez que la Academia le ganó un duelo decisivo a los rosarinos fue en la Copa Ibargüen de 1917, certamen que enfrentaba al vigente campeón del fútbol argentino con el ganador rosarino. Aquel histórico encuentro terminó en un ajustado triunfo por 3-2 para los de Avellaneda, que en aquella época dominaban de manera absoluta en el fútbol local. Desde ese entonces, han pasado 109 años. Esto significa que Mirtha Legrand, nacida en febrero de 1927, transitó sus actuales 99 años de vida sin haber podido celebrar nunca una victoria de su amado club en un mata mata frente a los de Arroyito.