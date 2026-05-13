La racha centenaria de Racing: ni Mirtha Legrand pudo verlo ganar un mata mata a Rosario Central
Racing intentará quebrar una histórica racha negativa de más de 100 años ante Rosario Central. El increíble dato que involucra a la diva máxima.
Este miércoles, Racing visitará a Rosario Central por los cuartos de final del Torneo Apertura con el gran objetivo de clasificar. Sin embargo, los corazones académicos deberán luchar contra una estadística insólita y centenaria: a sus 99 años, la reconocida hincha Mirtha Legrand jamás vio ganar a su equipo este duelo.
La maldición de Racing en los mano a mano ante Rosario Central
El dato alentador para el equipo local es que lleva más de 100 años sin perder un enfrentamiento de eliminación directa ante el club de Avellaneda, por lo que buscará extender esta impresionante racha en el encuentro de esta tarde noche en el Gigante de Arroyito.
La última vez que la Academia le ganó un duelo decisivo a los rosarinos fue en la Copa Ibargüen de 1917, certamen que enfrentaba al vigente campeón del fútbol argentino con el ganador rosarino. Aquel histórico encuentro terminó en un ajustado triunfo por 3-2 para los de Avellaneda, que en aquella época dominaban de manera absoluta en el fútbol local. Desde ese entonces, han pasado 109 años. Esto significa que Mirtha Legrand, nacida en febrero de 1927, transitó sus actuales 99 años de vida sin haber podido celebrar nunca una victoria de su amado club en un mata mata frente a los de Arroyito.
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A partir de aquella lejana final, Rosario Central se convirtió en una verdadera pesadilla deportiva. El siguiente cruce de eliminación directa se dio en los cuartos de final del Nacional de 1979, donde los rosarinos se quedaron con el triunfo por 6-1 en el global.
Mucho más cerca en el tiempo, en las semifinales de la Copa Argentina 2015, el conjunto canalla se quedó con la victoria por 1-0 gracias a un recordado gol de Marco Ruben para clasificar a la gran final. Finalmente, el último antecedente data de los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, donde igualaron 2-2 y todo se tuvo que definir desde los doce pasos: en dicha definición, el Canalla se impuso por 7-6 para avanzar y encaminarse hacia el campeonato.
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