Sarmiento vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Verdolaga y el Taladro se enfrentan por la segunda fecha con la necesidad de sumar para escapar de la zona baja.
Sarmiento y Banfield cerrarán la jornada del jueves cuando se enfrenten desde las 21:30 en el estadio Eva Perón de Junín, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Será un partido marcado por la urgencia, ya que ninguno de los dos pudo ganar en el estreno del campeonato y ambos arrastran preocupaciones vinculadas a la tabla de promedios, un factor que condiciona cada presentación desde el inicio de la temporada.
El equipo dirigido por Facundo Sava estuvo muy cerca de rescatar un empate valioso en su visita a Argentinos Juniors, pero terminó cayendo de manera agónica. Un gol de Tomás Molina a los 97 minutos frustró las aspiraciones del Verdolaga, que además sufrió la expulsión de Juan Manuel Insaurralde, baja sensible para este compromiso. Esa derrota dejó a Sarmiento en una posición incómoda dentro de la lucha por la permanencia, ubicándolo en el anteúltimo lugar de la tabla de promedios, apenas por encima del recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, que aún no sumó puntos.
Con ese contexto, este duelo aparece como una oportunidad clave para empezar a revertir la situación. El Colorado deberá rearmar la defensa ante la ausencia de Insaurralde y buscar un equipo que combine orden con mayor eficacia ofensiva, una de las deudas del equipo en el arranque del torneo. Jugar como local y ante un rival directo le otorga al partido un peso específico que puede influir en lo anímico de cara a lo que viene.
El Taladro, por su parte, atraviesa un presente complejo que va más allá de lo futbolístico. Llega a Junín inmerso en una delicada situación económica e institucional que lo mantiene inhibido y lo convirtió en el único equipo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que no pudo incorporar refuerzos en el mercado. Ese panorama incluso derivó en problemas logísticos, como la falta de suministro eléctrico en el predio a comienzos de enero, una postal que refleja la profundidad de la crisis.
En su debut, el conjunto visitante igualó 1-1 frente a Huracán en un partido parejo, aunque terminó con un sabor amargo por la expulsión de Santiago Esquivel tras una dura infracción en el segundo tiempo. Esa baja también obligará al cuerpo técnico a realizar modificaciones en un plantel corto, que debe afrontar el campeonato con recursos limitados y un margen de error muy reducido.
Sarmiento vs. Banfield: probables formaciones
- Sarmiento: Javier Burrai;Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Gastón Arturia, Yair Arismendi; Santiago Salle, Cristian Zabala, Manuel García; Jhon Renteria, Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Lucas Palavecino, Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Tomás Adoryan; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Sarmiento vs. Banfield: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Eva Perón.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario