Sarmiento vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El equipo dirigido por Facundo Sava estuvo muy cerca de rescatar un empate valioso en su visita a Argentinos Juniors, pero terminó cayendo de manera agónica. Un gol de Tomás Molina a los 97 minutos frustró las aspiraciones del Verdolaga, que además sufrió la expulsión de Juan Manuel Insaurralde, baja sensible para este compromiso. Esa derrota dejó a Sarmiento en una posición incómoda dentro de la lucha por la permanencia, ubicándolo en el anteúltimo lugar de la tabla de promedios, apenas por encima del recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, que aún no sumó puntos.