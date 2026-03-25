Banfield vs. Real Pilar, por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV

El Taladro llega con el ánimo en alza luego de vencer 1-0 a Tigre en el Florencio Sola por la fecha 12 del Torneo Apertura. El gol de Tiziano Perrotta le permitió al equipo del Sur dejar atrás dos derrotas consecutivas y mantenerse en la pelea por ingresar entre los ocho mejores de la Zona B que avanzarán a los playoffs. Banfield buscará trasladar ese buen momento al certamen más federal del país, donde intentará hacer valer la diferencia de categoría frente a un rival que milita en la Primera B.