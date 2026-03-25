Banfield vs. Real Pilar, por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV
El Taladro, que viene de ganarle 1-0 a Tigre como local, enfrenta al Monarca por un lugar en 16vos de final.
Banfield y Real Pilar se medirán este miércoles desde las 21:15 en el estadio Alfredo Beranger por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El Taladro buscará avanzar tras su triunfo ante Tigre, mientras el Monarca intentará dar el golpe y seguir soñando.
El encuentro definirá a uno de los clasificados a los 16avos de final del certamen federal, instancia en la que el ganador se medirá ante quien avance del cruce entre Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán, programado para el martes 7 de abril.
El Taladro llega con el ánimo en alza luego de vencer 1-0 a Tigre en el Florencio Sola por la fecha 12 del Torneo Apertura. El gol de Tiziano Perrotta le permitió al equipo del Sur dejar atrás dos derrotas consecutivas y mantenerse en la pelea por ingresar entre los ocho mejores de la Zona B que avanzarán a los playoffs. Banfield buscará trasladar ese buen momento al certamen más federal del país, donde intentará hacer valer la diferencia de categoría frente a un rival que milita en la Primera B.
Real Pilar afronta el compromiso con la ilusión de dar la sorpresa. El Monarca se ubica quinto en la tabla de la Primera B con 9 puntos, producto de tres victorias y dos derrotas, a 4 unidades del líder Excursionistas. El equipo del noroeste bonaerense tiene como objetivo principal lograr el ascenso a la Primera Nacional, luego de haber quedado muy cerca la temporada pasada, cuando cayó en las semifinales del Reducido ante Acassuso.
Probables formaciones del encuentro entre Banfield y Real Pilar
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Lautaro Gómez, Tomás Adoryán; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
- Real Pilar: Martín Perafán; Darío Leguiza, Gerónimo Govi, Francisco Abre, Enzo Franco; Valentín Mancini, Nahuel Basualdo, Lucas Chambi, Mathías Crocco; Joaquin Cesar y Jonathan Morán. DT: Gabriel Torres.
Banfield vs. Real Pilar, por la Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 21:15
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Estadio: Alfredo Beranger
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